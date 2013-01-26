В Греции задержали женщину из России, продававшую похищенных детей

В Греции задержана 58-летняя женщина, которая в России обвиняется в похищении и торговле детьми. Является ли она гражданкой России, неизвестно, родилась она на территории Грузии.



По данным греческий полиции, она похищала несовершеннолетних в Краснодарском крае, подделывала документы, а затем пыталась продать детей в Греции. У задержанной также не было визы, сообщает ria.ru.

Генеральный консул РФ в Салониках Алексей Попов подробностями дела пока не располагает: "Ни арестованная, ни греческие власти пока что к нам не обращались".



