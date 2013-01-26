Частный бизнес Таджикистана создается на российские деньги

По данным таджикского Министерства финансов, в 2012 году объем денежных переводов из России возрос на 15% и составил 3,8 миллиона долларов США. Это составляет 48% от ВВП страны.

По разным оценкам, численность работающих в России таджикских граждан превышает один миллион человек, то есть каждый седьмой житель страны, где средний уровень зарплаты чуть превышает 100 долларов, а 40% населения, по оценке ООН, живет за чертой бедности. Для таких людей денежные переводы близких — способ не только выжить, но и повысить благосостояние свое и близких, открыть небольшое дело.



Сейчас в республике за счет частного извоза решилась проблема транспорта —сотни маршрутных частных такси довезут вас в любой конец республики за вполне умеренную плату. Открылись мини-производства по изготовлению посуды из специальных сортов фруктовых деревьев, пошиву национальных халатов из бекасаба (специальная хлопковая ткань ручного производства), пишут местные СМИ. На сельских горных речках таджикского Бадахшана сооружаются две частные мини-ГЭС — очень важные стратегические объекты для республики в условиях жесточайшего дефицита.



