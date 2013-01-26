В Турции 13 чиновников ушли в отставку из-за допинг-скандала

Весь руководящий состав Федерации тяжелой атлетики Турции, президент Хасан Аккус в том числе, подал в отставку после массового допинг-скандала. Свои должности покинули 13 человек.

В декабре прошлого года сразу пять турецких штангистов не прошли допинг-контроль во время чемпионата Европы среди молодежи (до 23 лет). Этот допинг-скандал и послужил поводом для отставки руководства федерации. Аккус не назвал имена провинившихся атлетов, но заметил, что никто из них в число призеров не попал. "Поскольку большинство своего времени мы тратим на борьбу с допингом, эта ситуация нас шокировала и даже разбила сердце", — признал Аккус, сообщает vesti.ru. Выборы в новый состав руководящего органа федерации пройдут в марте.



