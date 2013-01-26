ООН откроет в Иордании новый лагерь для сирийских беженцев

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев накануне объявило, что оно работает с властями Иордании и со своими партнерами на местах с тем, чтобы к концу января открыть второй большой лагерь для сирийских беженцев, число которых продолжает расти.

Только в этом месяце в Иорданию бежали около 30 тысяч сирийцев. При этом каждый день в лагере появляются на свет до десяти младенцев.

"УВКБ работает с правительством Иордании и партнерами с тем, чтобы подготовить второй основной лагерь Халабат. Он будет разбит недалеко от лагеря Заатари", - сообщила пресс-секретарь УВКБ Мелисса Флеминг на брифинге в Женеве, передает Центр новостей ООН.

Она рассказала, что в новом лагере сначала смогут поселиться около пяти тысяч сирийцев. Затем планируется увеличить его вместимость до 30 тысяч человек.

В лагере Заатари в настоящее время нашли приют около 65 тысяч беженцев. Только в декабре в Иорданию прибыли 16 тысяч сирийцев. В ноябре прибыли 13 тысяч, а в октябре - 10 тысяч.

Мелисса Флеминг подчеркнула, что персонал круглосуточно работает с тем, чтобы разместить прибывающих беженцев и обеспечить их предметами первой необходимости. Сейчас УВКБ увеличивает число своих сотрудников в лагере и доставляет туда палатки.

В лагере Заатари есть три больницы и несколько медпунктов, в которых работают около 50 специалистов и 70 медсестер. Но этих людских ресурсов не хватает в связи с притоком новых беженцев. В лагере в течение последнего месяца родятся семь - десять младенцев в день.

На сегодняшний день в Иордании УВКБ зарегистрировало примерно 206 тысяч сирийских беженцев. Иорданские власти утверждают, что в стране насчитывается сейчас более 300 тысяч беженцев из Сирии.

"АН" писали, что в минувшую среду самолетами МЧС были доставлены в Москву из Сирии 77 россиян. В стране проживают еще не менее 25 тысяч россиянок, вышедших замуж за сирийцев. МИД РФ подчеркнул, что это была не плановая эвакуация, а выезд граждан, не могущих оставаться в Сирии в силу обстоятельств, в том числе лишились крова и средств к существованию.