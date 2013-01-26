Армия подавляет беспорядки в Египте

Власти Египта ввели войска в город Суэц, где не прекращаются кровопролитные беспорядки, жертвами которых уже стали семь человек. Армейское подкрепление попросили местные службы безопасности.

Беспорядки охватили большинство крупнейших городов Египта. Ранее «АН» сообщали: в Суэце в результате столкновений с полицией погибли семь человек. Все они — молодые люди в возрасте до 30 лет, получившие огнестрельные ранения во время беспорядков у здания местной администрации.



