В Канаде в условиях почти нулевой видимости столкнулись 60 автомобилей

Сильный снегопад в провинции Онтарио на юго-востоке Канады сегодня ночью привел к двум крупным ДТП с участием как минимум 60 автомобилей, сообщается на сайте телеканала CTV News.

Как свидетельствуют очевидцы происшествия, на 401-й канадской автомагистрали примерно в 80 километрах к востоку от Торонто в условиях почти нулевой видимости столкнулись два автотягача с прицепами. Вслед за этой аварией начались столкновения нескольких десятков других машин. По информации CTV News, вереница покореженных автомашин растянулась более чем на километр шоссе, 10-километровый участок магистрали от Ньютонвилла до Ньюкасла был перекрыт на несколько часов.



Сообщается о семи пострадавших в результате аварий, трое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.