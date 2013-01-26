Демонстрации в Египте: 8 погибших, 400 раненых (ВИДЕО)

В Исмаилии, расположенной к востоку от Каира, скончался от полученного огнестрельного ранения 23-летний молодой человек. Вчера здесь, наряду с Каиром, Александрией и Суэцем, демонстрации приобрели наиболее жесткий оборот.

Как сообщалось, в Суэце в результате столкновений с полицией погибли семь человек. Все они — молодые люди в возрасте до 30 лет, получившие огнестрельные ранения во время беспорядков у здания местной администрации. По официальным данным министерства здравоохранения Египта, в беспорядках в пятницу погибли шесть человек, около 400 пострадали.



Сейчас идут столкновения на каирской набережной Нила у здания телецентра. Полиция перекрыла автотрассу, препятствуя продвижению демонстрантов. Некоторое время назад силы безопасности вынуждены был применить слезоточивый газ после того, как их закидали камнями и бутылками с зажигательной смесью, сообщают vesti.ru. В столице к противникам президента Мухаммеда Мурси примкнули анархисты и футбольные фанаты, которые атакуют офисы партии "Братья-мусульмане", блокируют дороги и даже захватили одну из станций метро.

Президент Египта Мухаммед Мурси менять свой рабочий график в связи с беспорядками , вспыхнувшими в стране во вторую годовщину "революции 25 января", не будет и отправляется в зарубежную поездку. Глава государства направится сегодня в столицу Эфиопии Аддис-Абебу для участия там в воскресенье в саммите Африканского союза.

В ближайшее время президент Мурси намерен обратиться к народу Египта через свою страницу в Интернете со словами сочувствия и соболезнования.



Нынешние акции протеста идут под лозунгом "Возвращение революции". Требования оппозиции — самые разные: от наказания виновных в гибели демонстрантов в январе-феврале 2011 года и отставки правительства Хишама Кандиля до ухода нынешнего режима исламистов и проведения досрочных президентских выборов.



