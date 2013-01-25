США объяснили причины своего выхода из группы по гражданскому обществу

В пятницу официальный представитель госдепартамента США Виктория Нуланд объяснила журналистам, почему Вашингтон принял решение выйти из рабочей группы по гражданскому обществу при российско-американской президентской комиссии.

Виктория Нуланд заявила на пресс-брифинге: "Мы решили выйти из группы внутри в свете недавних шагов российского правительства, которое ввело серьезные ограничения в отношении гражданского общества". Она добавила: "Рабочая группа просто не работала".

Напомним, двусторонняя российско-американская президентская комиссия была создана 6 июля 2009 года во время визита президента США Барака Обамы в Россию в духе объявленной "перезагрузки" отношений между двумя странами.

Основными задачами этого органа являлись: "преодоление менталитета холодной войны и начало нового этапа сотрудничества ради обеспечения на будущее совместного прогресса и процветания".