Правительство Северной Кореи в пятницу обнародовало заявление, в котором говорится, что КНДР развяжет войну с Южной Кореей, если та поддержит санкции Совбеза ООН. "Санкции означают войну, война будет объявлена нам", - заявили власти КНДР.

В правительстве КНДР предупредили: "Если группа предателей-марионеток присоединится к санкциям ООН, то КНДР примет контрмеры против них", - сообщает The Guardian.

Напомним, на этой неделе Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против КНДР, которые были поддержаны, в том числе, и Китаем – ближайшим союзником Пхеньяна. На что власти КНДР незамедлительно отреагировали, и в четверг Северная Корея объявила о намерении провести новое ядерное испытание, а также осуществить запуск целого ряда ракет, которые "будут иметь своей целью США". Затем последовали угрозы и Южной Корее.