Дочь Тимошенко говорит, что повергла Европу в шок отчетом о матери

Дочь экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Евгения заявляет, что руководители европейских структур шокированы событиями вокруг лидера «Батьківщини» и готовят скоординированные действия.



Об этом ТИМОШЕНКО заявила в интервью Deutche Welle.



В частности, по словам ТИМОШЕНКО, в Европе шокировані развитием событий вокруг ее матери и других деятелей украинской оппозиции и готовят скоординированный ответ, передает УНИАН.

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