Дочь Тимошенко говорит, что повергла Европу в шок отчетом о матери
25 января 2013, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]
Дочь экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Евгения заявляет, что руководители европейских структур шокированы событиями вокруг лидера «Батьківщини» и готовят скоординированные действия.
Об этом ТИМОШЕНКО заявила в интервью Deutche Welle.
В частности, по словам ТИМОШЕНКО, в Европе шокировані развитием событий вокруг ее матери и других деятелей украинской оппозиции и готовят скоординированный ответ, передает УНИАН.