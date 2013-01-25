Жители Керчи предложили мэру и его советникам сброситься деньгами на новые трубы

В течение трех недель вода в спальный микрорайон Керчи подавалась с перебоями. Из-за аварийных работ на водопроводе в домах по улицам Ворошилова и Буденного она появлялась крайне редко.



По словам жителей домов, когда воду подавали в краны, она шла с таким низким давлением, что ни газовые колонки, ни стиральные машины не работали. Подвоз воды был организован только один раз, да и то в часы, когда большинство жителей были на работе.

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