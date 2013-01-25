Из-за забастовки в аэропортах Германии туристы из России не могут попасть домой

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила в пятницу, что из-за забастовки в немецких аэропортах сотрудников служб безопасности из Германии не могут вылететь домой российские туристы.

Забастовка организована профсоюзом работников сферы услуг "Верди", который добивается надбавки до 30% к зарплате примерно 34 тысяч человек, занятых в сфере безопасности в аэропортах земли Северный Рейн - Вестфалия.

Из-за забастовки, которая началась накануне, в аэропортах Дюссельдорфа и Кельна в пятницу отменено около 140 рейсов, в том числе - в Россию. В числе отмененных рейсов - два рейса "Люфтганзы", один из которых должен был вылететь в Москву в 09:45 по местному времени, другой - отправиться в Санкт-Петербург в 10:35.

Согласно последним данным, в аэропорту Дюссельдорфа отменено 107 полетов, в аэропорту Кельн-Бонн - 31 рейс.

По словам Майи Ломидзе, пока неизвестно, какое количество российских туристов находится в германских аэропортах, поскольку туристы, находящиеся там, к туроператорам по этому вопросу еще не обращались. При этом она отметила, что сейчас в аэропортах, скорее, больше обычных пассажиров, нежели туристов, передают интернет-СМИ.