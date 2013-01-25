На форуме в Давосе Сорос призвал не инвестировать в Россию

В пятницу на Всемирном экономическом форуме в Давосе американский инвестор и миллиардер Джордж Сорос выступил с провокационными заявлениями. Он назвал Россию страной с разваливающейся экономикой и посоветовал не инвестировать в нее.

Издание Forbes приводит слова Сороса, который считает, что экономика России - "это тонущая экономика, ведомая в неправильном направлении Путиным". А самое лучшее, что можно сделать для этой страны — не инвестировать в Россию.

Однако он не объяснил присутствующим, почему придерживается такого мнения.

Сегодня в Давосе развитие российской экономики стало одной из центральных тем форума - эксперты представили три негативных сценария развития России, однако премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своем выступлении рассказал присутствующим о перспективах российской экономики.