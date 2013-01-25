Испанские СМИ сообщили в пятницу, что власти Испании арестовали в курортном городе Льорет-де-Мар Андрея Петрова - главаря "русской мафии", вместе с ним арестованы еще три человека. Об этом сегодня сообщает испанская газета La Vanguardia.

Издание также сообщает, что помимо самого Петрова, арестованы его отец, личный секретарь и архитектор, который работает в Льорет-де-Мар, здесь же находится и его контора. Во время ареста в доме Петрова изъяли автомат Калашникова. Суд над арестованными состоится в понедельник, 28 января.

По предположению следствия, эта организованная группа за два с лишним года "отмыла" около 50 миллионов евро: преступники инвестировали незаконно нажитые средства в рестораны, магазины, автозаправки, недвижимость и другие отрасли бизнеса.

Следователи полагают, что все это они смогли сделать благодаря коррупционным связям с местными властями. Предполагается, что помощь русским "мафиози" оказывал депутат парламента Каталонии от правоцентристского блока "Конвергенция и Союз" Хавьер Креспо, который до 2011 года был мэром Льорет-де-Мар. В Каталонии считают, что этот город - центр активности "русской мафии".