Генсек ООН: Ветры арабской весны смели правителей, но вопросы оставили

Ветры арабской весны смели некоторых репрессивных правителей, но многие вопросы повисли в воздухе. Об этом заявил генсек ООН Пан Ги Мун, выступая накануне на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Он привлек внимание к кризисам в Сирии и в Мали, призвав активизировать усилия по их разрешению.

"Вооруженная конфронтация в Сирии оказывает огромное воздействие на гражданское население. Уже более 60 тысяч человек были убиты. И, несмотря на это, политическая обстановка остается поляризованной, как в Сирии, так и во всем регионе»", - заявил Пан Ги Мун, передает Центр новостей ООН. Он призвал все государства отказаться от поставок оружия сторонам конфликта в Сирии.

Он привлек внимание к тяжелой гуманитарной ситуации в Сирии и призвал международное сообщество прийти на помощь сирийцам.

Говоря о кризисе в Мали, Пан Ги Мун заявил, что страна подвергается серьезной угрозе со стороны экстремистских вооруженных повстанцев.

"Опасная смесь нищеты, экстремальных климатических условий, слабости институтов власти, контрабанды наркотиков и доступности смертоносного оружия привела к глубоким страданиям и опасной нестабильности в Мали и за ее пределами", - сказал Пан Ги Мун, обратив внимание на массовые перемещения жителей Мали. Он добавил, что уже направил в Бамако передовую группу ООН для оказания помощи по политическим вопросам и в сфере безопасности. В группу включены специалисты по политическим вопросам, военному планированию, правам человека и гендерным проблемам.

Генеральный секретарь подчеркнул, что найти пути разрешения кризиса в Мали непросто, но они должны быть основаны на политических решениях.

Глава ООН заявил, что старый порядок рушится и возникают новые отношения.

"Я называю этот период – периодом "великих перемен", - сказал глава ООН.

В этой связи он подчеркнул, что развивающийся мир становится центром глобального роста и динамизм развития передвигается с Запада на Восток и с Севера на Юг.

"Великие перемены имеют глубокий политический смысл. Народы требуют подотчетности, обеспечения прав человека, прекращения коррупции и беззакония – и они требуют это с силой, которая застала мир врасплох. Эти перемены принесли как надежду, так и неопределенность", - подчеркнул Генеральный секретарь ООН. Он добавил, что люди получили свободу, но они обеспокоены нестабильностью и отсутствием рабочих мест.