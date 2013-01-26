Терррорист, не справившийся с управлением машиной, взорвал жилой дом в Афгане

На востоке Афганистана в пятницу в районе Тагаб провинции Каписа прогремел взрыв. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".

Террорист-смертник, находившийся за рулем заминированного автомобиля, намеревался атаковать конвой международных сил, по сообщениям СМИ, однако не справился с управлением автомобилем и врезался в стену жилого дома.

Погибла семья из 4 человек, находившихся в доме, и случайный прохожий, передал портал "Новости Израиля". Полтора десятка человек получили ранения различной степени тяжести.

ISAF заявил, что ни один из военнослужащих не пострадал.