Терррорист, не справившийся с управлением машиной, взорвал жилой дом в Афгане
26 января 2013, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]
На востоке Афганистана в пятницу в районе Тагаб провинции Каписа прогремел взрыв. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".
Террорист-смертник, находившийся за рулем заминированного автомобиля, намеревался атаковать конвой международных сил, по сообщениям СМИ, однако не справился с управлением автомобилем и врезался в стену жилого дома.
Погибла семья из 4 человек, находившихся в доме, и случайный прохожий, передал портал "Новости Израиля". Полтора десятка человек получили ранения различной степени тяжести.
ISAF заявил, что ни один из военнослужащих не пострадал.