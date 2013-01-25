Джон Керри за основу возьмёт стиль работы Хиллари Клинтон

Джон Керри, кандидатура которого будет утверждена на пост госсекретаря США в ближайшие дни, сообщил СМИ США, что за основу возьмёт стиль работы своей предшественницы на высоком посту - Хиллари Клинтон.

Большинство сенаторов уже поддержали назначение Керри на пост госсекретаря.

Керри, около 4 часов выступавший перед Сенатом, заявил, что все его действия будут согласованы с политикой Барака Обамы.

Барак Обама назвал Джона Керри кандидатом на пост главы Госдепартамента США 21 декабря 2012 года.