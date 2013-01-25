Джон Керри за основу возьмёт стиль работы Хиллари Клинтон
25 января 2013, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]
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25 января 2013, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]
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