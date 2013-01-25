Основатель Facebook собирает деньги на выборы губернатора-республиканца

Основатель и владелец социальной сети Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла в следующем месяце в своем доме в Пало Альто организуют сбор средств для предвыборной кампании губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи, который представляет Республиканскую партию США.

Цукерберг и Кристи знакомы с 2010 года. Тогда создатель крупнейшей социальной сети в мире вложил порядка $100 млн в школьную реформу города Ньюарк в Нью-Джерси.

«Марк и Присцилла вместе работали над школьной реформой в Ньюарке, - заявил представитель губернатора Wall Street Journal. – Они были впечатлены губернатором, его лидерскими качествами в решении разнообразных вопросов.

Кристи является одним из потенциальных кандидатов на выдвижение в президенты США в 2016 году.

Поддержка Кристи заставила многих задастся вопросом, поддерживает ли республиканцев 28-летний миллиардер, который никогда явно не заявлял о своей политической принадлежности.

В 2011 году Цукерберг среди прочих гостей был приглашен на званый вечер президента-демократа Барака Обамы и сидел за столом прямо напротив него.