Ребенок купил истребитель на интернет-аукционе за 113 тысяч долларов

Юный житель Великобритании увидел объявление о продаже самолета-истребителя на онлайн-аукционе eBay.

Семилетний мальчик из Лондона решил купить британский реактивный истребитель.

Покупка самолета обошлась малышу почти в 113 тысяч долларов. Но разбираться с продавцом истребителя пришлось родителям ребенка. Отец мальчика отменил покупку самолета сыном и принес извинения за инцидент.

Компания, которая продает самолеты и запчасти к ним на аукционах в Интернете, надеется, что таких ситуаций больше не повторится.