Ребенок купил истребитель на интернет-аукционе за 113 тысяч долларов
25 января 2013, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]
Юный житель Великобритании увидел объявление о продаже самолета-истребителя на онлайн-аукционе eBay.
Семилетний мальчик из Лондона решил купить британский реактивный истребитель.
Покупка самолета обошлась малышу почти в 113 тысяч долларов. Но разбираться с продавцом истребителя пришлось родителям ребенка. Отец мальчика отменил покупку самолета сыном и принес извинения за инцидент.
Компания, которая продает самолеты и запчасти к ним на аукционах в Интернете, надеется, что таких ситуаций больше не повторится.