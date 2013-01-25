Два пассажирских самолета столкнулись в четверг в аэропорту Вашингтона

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Вашингтона, один из самолётов прибыл из Брюсселя и на его борту находились 250 человек, этот "Боинг" задел крылом при подруливании к терминалу другое воздушное судно.

Самолет авиакомпании "Юнайтед эйрлайнз" находился на стоянке, по данным СМИ США, в происшествии никто не пострадал, более подробные детали инцидента не приводятся.