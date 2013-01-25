Демократы в США внесли в Сенат законопроект о запрете продажи оружия

В США сенатор от Демократической партии Дайана Файнштейн внесла в Верхнюю палату Конгресса законопроект о введении полного запрета на продажу оружия.

Новый законопроект, инициирующий запрет продажи американцам штурмового и полуавтоматического оружия,

расширяет действие запрета на продажу полуавтоматических винтовок, который действовал в 1994-2004 гг. Если закон будет принят, то под запрет на свободную продажу попадет и то оружие, магазины которого вмещают от 10 патронов, передает CNN.

Отметим, шансов на принятие закона Сенатом - крайне мало. Единства о принятии закона нет даже в партии демократов, а республиканцы - категорически против.

Вопрос о свободной продаже оружия в США остро поднялся в Соединенных Штатах после того, как в Коннектикуте молодой человек расстрелял в начальной школе 26 человек, большинство из которых маленькие дети.

Глава Белого дома Барак Обама 16 января опубликовал 23 указа, сразу вступивших в силу, в том числе - ужесточение требований по проверке покупателей огнестрельного оружия, упрощение доступа к психологической помощи и ряд других мер. Обама предложил запретить продажу штурмового оружия и создать федеральную наблюдения за перемещением приобретенного стрелкового оружия. Но законодательные инициативы президента США встречают встречают сопротивление республиканцев и Национальной стрелковой ассоциации.