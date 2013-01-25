Хакеры из Anonymous проведут от 7 до 18 месяцев в тюрьме по решению суда

В Лондоне осуждена группа хакеров, связанных с всемирно известной группой Anonymous,осуждённые признаны виновными в атаках на платежные системы PayPal, MasterCard и Visа и проведут от 7 до 18 месяцев в тюрьме.

Кибератакам PayPal, MasterCard и Visa подверглись со стороны хакеров после того, как в конце 2010 года отказались принимать платежи для сайта политических разоблачений WikiLeaks, 22-летний студент, признанный виновным в этих кибератаках, приговорён к 18 мес тюрьмы.

Возраст осуждённых от 18 до 24 лет, их действия причинили ущерб потерпевшей стороне в 5,5 миллиона долларов США.