В США наконец-то разобрались с письмом Клинтон к Тимошенко

Государственный департамент США подтвердил, что Хиллари КЛИНТОН направила очередное письмо лидеру оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО.



Такую информацию госдепартамент сообщил «Голосу Америки».



Согласно информации, в письме, переданном через посла США в Украине Джона ТЕФФТА, Клинтон выразила поддержку ТИМОШЕНКО, передает «Украинская правда».



ТЕФФТ и посол ЕС в Украине обратились к украинским властям с просьбой встретиться с ТИМОШЕНКО в тюрьме.

Читать дальше