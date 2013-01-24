В США наконец-то разобрались с письмом Клинтон к Тимошенко
24 января 2013, 23:08 [ «Аргументы Недели» ]
Государственный департамент США подтвердил, что Хиллари КЛИНТОН направила очередное письмо лидеру оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО.
Такую информацию госдепартамент сообщил «Голосу Америки».
Согласно информации, в письме, переданном через посла США в Украине Джона ТЕФФТА, Клинтон выразила поддержку ТИМОШЕНКО, передает «Украинская правда».
ТЕФФТ и посол ЕС в Украине обратились к украинским властям с просьбой встретиться с ТИМОШЕНКО в тюрьме.