Рецидивист ранил ножом троих милиционеров
24 января 2013, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]
В Мариуполе во время задержания рецидивиста были ранены работники милиции.
В Мариуполе Донецкой области вчера, 23 января во время задержания рецидивиста были ранены трое работников милиции.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, установлено, что в процессе операции по задержанию ранее судимого 37-летнего мужчины, который был объявлен в розыск за совершение кражи, работникам милиции были нанесены ножевые ранения.