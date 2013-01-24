Рецидивист ранил ножом троих милиционеров

В Мариуполе во время задержания рецидивиста были ранены работники милиции.

В Мариуполе Донецкой области вчера, 23 января во время задержания рецидивиста были ранены трое работников милиции.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, установлено, что в процессе операции по задержанию ранее судимого 37-летнего мужчины, который был объявлен в розыск за совершение кражи, работникам милиции были нанесены ножевые ранения.

Читать дальше