За год в Украине с самолетами случилось 118 инцидентов

С воздушными судами Украины в 2012 году произошло 118 авиационных событий и инцидентов.

В 2012 году с воздушными судами, которые внесены в государственный реестр гражданских воздушных судов Украины, произошло 118 авиационных событий и инцидентов, в том числе одна катастрофа и одна авария.

Как говорится в сообщении Государственной авиационной службы, в течение 2012 года в авиакатастрофах, произошедших с украинскими гражданскими воздушными судами, погибли 5 человек.

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