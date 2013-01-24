Бейонсе на инаугурации Обамы берегла голос для финала по американскому футболу

Популярная поп-певица Бейонсе не пела «вживую» на инаугурации президента Барака Обамы в Вашингтоне в понедельник, потому что готовится к выступлению на финале по американскому футболу Super Bawl в Нью-Орлеане 3 февраля. Об этом Times заявил руководитель оркестра морской пехоты США.

Ранее новость о том, что американский гимн в исполнении Бейонсе прозвучал на инаугурации в записи, буквально взорвал мировые социальные сети. Ни певица, ни ее агент пока никак не прокомментировали эту информацию.