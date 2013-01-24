Светлану Карелину хочтят лишить родительских прав в финском суде

В Финляндии бывший муж россиянки Светланы Карелиной Сергей Тимонен решил лишить родительских прав свою экс-супругу, он подал в суд финского города Йоэнсуу иск с требованием о заочном лишении родительских прав Карелиной.

Финский адвокат Йохан Бекман напомнил, что у родителей существовала договоренность, согласно которой дети время от времени выезжали погостить к отцу. Но в ноябре, когда двойняшки вновь поехали на две недели к своему отцу, к матери они уже не вернулись.

Финский правозащитник еще раз обратил внимание на то, что "у Карелиной и ее шестилетних двойняшек Артема и Сони только российское гражданство, а постоянное место проживания - российский город Петрозаводск", передают интернет-СМИ.

Ранее сегодня МИД РФ не подтвердил информацию об изъятии детей Карелиной соцорганами, дипломаты считают, что речь идет о семейном конфликте. В свою очередь, детский омбудсмен Павел Астахов назвал этот семейный конфликт международным похищением детей.