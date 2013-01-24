В США на сайте Белого дома размещена петиция, подписанная 1093 голосами, в которой содержится просьба к американскому Конгрессу учредить так называемый "акт Долматова" в отношении всех официальных лиц из Нидерландов, имеющих отношение к смерти Александра Долматова.

Для того, чтобы эта петиция была рассмотрена в конгрессе, до 23 февраля она должна собрать 100 тысяч голосов.

Александр Долматов был активистом "Другой России". После того, как началось расследование уголовного дела по Болотной площади от 6 мая, он попросил политического убежища в Нидерландах, где и покончил с собой в роттердамской депортационной тюрьме.