Выступая перед Конгрессом США, Клинтон вела себя нервно и чуть не расплакалась

Госсекретарь США Хиллари Клинтон отчиталась перед Конгрессом по поводу сентябрьских событий в ливийском Бенгази, когда в результате беспорядков погибли сотрудники посольства США. Она вела себя нервно и чуть не расплакалась, пишет ABC News.

Напомним, нападение на дипломатическую миссию США в ливийском городе Бенгази произошло 11 сентября 2012 года, когда в стране проходили акции протеста, связанные с американским фильмом "Невинность мусульман". Тогда в результате беспорядков погибли четыре сотрудника американского консульства, в том числе посол Кристофер Стивенс. Нападение на консульство связывали с протестным движением в стране, однако позже выяснилось, что нападение на американскую дипмиссию было спланировано заранее.

Выступая перед сенаторами, а затем перед Палатой представителей, госсекретарь заявила, что принимает на себя ответственность за случившееся в Бенгази, она также добавила, что с похожими проблемами сталкиваются многие представительства США в североафриканском регионе.

Говоря о погибших в Ливии дипломатах, Клинтон едва сдерживала слезы. В этот момент один из сенаторов задал ей вопрос: "Почему вы пытались скрыть нападение, пряча их за демонстрациями?". В ответ на это госсекретарь четыре раза ударила кулаком по столу и закричала, что этот вопрос уже не актуален, взяв себя в руки, она сказала: "У нас впереди много работы, и мы сделаем все, чтобы подобное не повторялось".

На что сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что если бы он был президентом, то Клинтон уже не занимала бы пост госсекретаря, он сказал ей: "Вы принимаете на себя всю ответственность за самую крупную трагедию со времен терактов 11 сентября", ваши ошибки "непростительны".

Отметим, выступать перед Конгрессом Хиллари Клинтон должна была еще в середине декабря, но из-за внезапных проблем со здоровьем, она не смогла присутствовать на заседании.