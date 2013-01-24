Медведев и Иванишвили пообщались в Давосе - СМИ

В четверг средства массовой информации сообщили, что в Давосе, где сейчас проходит Всемирный экономический форум, впервые с момента разрыва дипломатических отношений между РФ и Грузией, премьер-министры обоих стран пообщались тет-а-тет.

Об этом рассказал журналистам, присутствовавший на форуме один из российских бизнесменов: "Грузинский премьер сам подошел к Медведеву, и они о чем-то говорили несколько минут".

Разговор Дмитрия Медведева и Бидзины Иванишвили состоялся на приеме в честь гостей Всемирного экономического форума.

Напомним, дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны после "августовской войны" в Южной Осетии в 2008 году.