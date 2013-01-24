Над Антарктидой пропал самолет Twin Otter с канадцами

В Антарктиде новозеландские спасатели в четверг ведут поиски пропавшего над материком самолета марки Twin Otter, на борту которого находились три гражданина Канады.

Гражданский самолет подал сигнал бедствия в зоне ответственности Новой Зеландии, когда летел с Южного полюса на итальянскую антарктическую станцию.



В спасательной операции также участвуют американские полярники со станции Mc Murdo. По словам спасателей, сохраняется надежда, что люди еще живы. Поиск пропавшего самолета осложняется плохими погодными условиями.

Twin Otter (Твин Оттер) - турбовинтовой пассажирский самолет с укороченными взлетно-посадочными характеристиками, разработанный канадским подразделением компании de Havilland.