Моника Белуччи и ее супруг Венсан Кассель собираются покинуть Францию

Покинуть Францию намерена знаменитая актерская чета - итальянская актриса Моника Белуччи и ее супруг французский актер Венсан Кассель. Они собираются уехать из Парижа, где сейчас проживают, в Рио-де-Жанейро, сообщает газета The Independent.

Белуччи уже заявила прессе, что их переезд не связан с повышением налога во Франции до 75%. А новое место в Рио ее привлекает своей энергетикой и поэзией.

Она рассказала журналистам, что новый "дом находится рядом с пляжем, он впитывает энергию моря. В любом месте мира есть свои проблемы, но мне нравится то, как ты относишься к своему - с поэзией".

А накануне стало известно, что экс-президент Франции Николя Саркози также решил уехать из Франции. По данным британских СМИ, бывший французский лидер собирается туда вывести свои капиталы, где они не будут облагаться столь грабительскими налогами, как на родине. Об этом стало известно из документов бывшего главы государства, обнаруженных полицией в его резиденции, пишут западные СМИ.