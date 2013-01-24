Пентагон снимает запрет на участие женщин в боевых действиях США

О своем решении снять запрет на участие женщин в боевых действиях накануне министр обороны США Леон Панетта, который мечтал об этом с момента своего вступления в эту должность в 2011 году.

Запрет, возможно, будет снят с сегодняшнего дня.

Сейчас, в соответствии с правилом, введенным в 1994 году, женщины не могут входить в состав подразделений вооруженных сил США, участвующих в наземных боевых действиях.