Состояние Уго Чавеса после операции на Кубе улучшилось

Нынешнее состояние Уго Чавеса - наилучшее за весь период после операции. Об этом сообщил вице-президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он подчеркнул, что правительство страны обладает "полной легитимностью" и Чавес "в надлежащее время" примет президентскую присягу.

"АН" писали, что Чавес не смог этого сделать 10 января из-за болезни. Во вторник министр по коммуникациям и информации Вальегас сообщил, что Уго Чавес "находится в хорошем настроении", живо интересуется обстановкой в Боливарианской республике и принял в госпитале главу МИДа Венесуэлы Элиаса Хауа.



Напомним, в настоящее время Чавес проходит лечение на Кубе в подземной клинике Гаваны после сделанной ему 11 декабря операции по удаления опухоли. Между тем, министр внутренних дел Венесуэлы обвинил ультраправые силы как внутри страны, так и за рубежом в подготовке покушения на вице-президента и главу парламента.