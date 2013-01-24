О проведении ядерных испытаний заявил Госкомитет обороны КНДР

Северная Корея намерена провести новые ядерные испытания и продолжить пуски ракет, причем еще большего радиуса действия. Об этом говорится в заявлении Государственного комитета обороны республики.

В нем подчеркивается, что ракеты будут направлены на врага КНДР - Соединенные Штаты.

О том, что Пхеньян собирается отказаться от переговоров по безъядерному статусу Корейского полуострова и наращивать свою военную мощь, стало известно 23 января после того, как Совбез ООН ужесточил санкции в отношении страны.

АН" писали, что 12 декабря КНДР осуществила сегодня днем запуск баллистической ракеты дальнего радиуса действия с научно-исследовательским спутником со своего космодрома "Сохэ" в западной провинции Пхёнан-Пукто на западном побережье Северной Кореи. Это вызвало серьезное беспокойство мирового сообщества.

А на январь намечено третье в истории КНДР ядерное испытание.