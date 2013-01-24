В Тбилиси демонстранты, добивающиеся досрочной отставки президента Грузии, устроили ему коридор позора у входа в резиденцию. Михаилу Саакашвили пришлось выбрать другой маршрут и пройти в президентский дворец черным ходом.

"АН" писали, что в выходные несколько тысяч представителей грузинской общественности и неправительственных организаций собрались у здания президентской резиденции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. В ночь на понедельник у президентского дворца протестующие разбили палаточный городок.