Саакашвили устроили "коридор позора" у резиденции президента Грузии. ВИДЕО
24 января 2013, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]
В Тбилиси демонстранты, добивающиеся досрочной отставки президента Грузии, устроили ему коридор позора у входа в резиденцию. Михаилу Саакашвили пришлось выбрать другой маршрут и пройти в президентский дворец черным ходом.
"АН" писали, что в выходные несколько тысяч представителей грузинской общественности и неправительственных организаций собрались у здания президентской резиденции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. В ночь на понедельник у президентского дворца протестующие разбили палаточный городок.