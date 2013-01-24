В Азербайджане подожгли гостиницу, менеджер которой устроил ДТП

В азербайджанском городе Исмаиллы в ночь на четверг произошли массовые беспорядки, "вылившиеся" из демонстрации, участники которой требовали отставки районного руководителя. Перед домом главы исполнительной власти жители в знак протеста устроили пожар.

Около 23 часов среды горожане собрались перед мотелем "Чыраг", управляющий которого устроил "пьяное" ДТП. Виновник аварии нахамил местным жителям. Те разгромили гостиницу и подожгли здание и автомобили. А затем пошли к дому главы районной администрации, по неподтвержденным данным, являющемуся владельцем "Чыраг".

Сожжены одна из пристроек дома, а также машина и мотоцикл во дворе, передает информагентство АРА. В ход беспорядков пострадали полицейский и местный житель.

Полиция активно не вмешивалась, призывая людей разойтись по домам. Местные СМИ передают, что в Исмаиллинский район перебрасываются дополнительные силы внутренних войск и полка быстрого реагирования МВД, а также спецтехника.

Около трех часов ночи акция протеста в Исмаиллинском районе завершена. Менеджера мотеля задержала полиция, передает бакинский портал 1news.az. Люди расходятся, однако заявляют, что их требования об отставке главы района и прекращении произвола в районе остаются в силе. В противном случае будут проведены новые акции протеста.