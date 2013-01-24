В США россиянину-киберпреступнику Никите Кузьмину грозит 95 лет тюрьмы

В Нью-Йорке прокурор Южного округа Прит Бхарара выдвинул обвинение против троих создателей компьютерного вируса Gozy, "скачавших" при его помощи десятки миллионов долларов с банковских счетов. "АН" писали, что в создании кибевируса для похищения денег не обошлось без россиянина.

25-летний россиянин Никита Кузьмин фигурирует в материалах дела как ключевой разработчик вируса Gozy. Максимальный срок по предъявленным Кузьмину обвинениям составляет 95 лет тюрьмы, передает РИА Новости. Впрочем, он начал активно сотрудничать со следствием и срок ем могут немного"скостить".

Напомним, ранее в мае 2011 года россиянин был арестован на территории США. Он признал свою вину и подписал соглашение о сотрудничестве со следствием.

При помощи вируса Gozy и некоторых "троянов" киберпреступники открыли себе доступ к банковской информации по всему миру и похищали деньги со счетов физических и юридических лиц. Gozy внедрился более чем в 40 тыс. компьютеров. Под удар попали и 160, принадлежащих Национальному космическому агентству США - NASA.