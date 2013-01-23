В Ираке взорвана мечеть. Десятки погибших

В мечети на северо-востоке Ирака террорист-смертник привел сегодня в действие взрывное устройство во время похоронной церемонии. Не менее 40 человек погибли, более 70 ранены.

Шиитская мечеть находится в городе Туз-Хурмату, расположенном в 170 километрах к северу от иракской столицы. Среди раненых при взрыве - Али Хашим Мухтар - один из руководителей движения «Фронт иракских туркмен». В мечети проходило отпевание его родственника, убитого злоумышленниками во вторник, пишут СМИ со ссылкой на данные местной полиции.



