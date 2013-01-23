Польша могла отравить крысиным ядом Латвию, Чехию, Словакию и Германию

Вафли, изготовленные в Польше, могут содержать крысиный яд. Покупателей, которые успели приобрести вафли производства польской компании «Magnolia», просят выбросить или отдать в магазин, где купили. Такое сообщение появилось в латвийских СМИ.

В рамках европейской системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF) в Латвию поступило сообщение об отравленном продукте.

По сообщению пресс-службы Главного санитарного инспектора Польши, отдано распоряжение об изъятии продукции, произведённой фирмой «Magnolia» после 22 ноября 2012-го года. Как выяснилось, один из работников предприятия нашел в мешке с порошковым молоком записку с надписью «крысиный яд».

Сейчас в Польше идет проверка вафельных изделий фирмы «Magnolia». Продукция фирмы поставляется во все воеводства Польши, а также в Латвию, Чехию, Словакию, и Германию.

Представитель латвийской Продовольственно-ветеринарной службы по надзору за реализацией продовольствия Татьяна Марченкова подтвердила, что вафли фирмы «Magnolia» действительно поступили в Латвии в продажу. Сразу после поступления сообщения, было проверено, чтобы подозрительные сладости были изъяты из продажи.

«Это обычная практика пищевого предприятия. Если имеется малейшее подозрение на то, что продукт некачественный, или в продукте содержатся неразрешенные вещества, то этот продукт отзывается из оборота. В данном случае это и произошло на польском предприятии, которое производит около 9 видов вафельной продукции. Две партии пришли в Латвию, но они сами эти партии отозвали. Наши специалисты получили информацию и только убедились в том, что этот продукт не находится на полках магазинов. Подозрительный товар находится на складе и будет отправлен обратно производителю», - рассказала представитель ПВС.