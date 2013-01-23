Суд Камбоджи через неделю допросит россиян, но без Полонского

Суд Камбоджи 29 января вызовет арестованных коллег бизнесмена Сергея Полонского отдельно от него для дачи показаний. Об этом сообщил сегодня бывший партнер Полонского по зарубежным проектам Сергей Влади.

"Сегодня будут давать показания военные моряки", — уточнил Влади, сообщает ria.ru. Он также отметил, что хотя Полонский утверждает, что у него нет адвоката, на самом деле уже два адвоката сложили с себя полномочия по защите бизнесмена, в этот понедельник был назначен третий по счету адвокат.



Ранее «АН» сообщали: Сергей Полонский, находящийся в камбоджийской тюрьме, в интервью "Вестям" на телеканале "Россия-1" выразил уверенность в том, что суд над ним уже состоялся.



