Власенко: здоровье Тимошенко ухудшилось, ходить она не может

Народный депутат Украины, защитник экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что состояние здоровья его подзащитной «из-за болей в спине ухудшилось, и ходить она не может».

Об этом пишет сегодня «КоммерсантЪ – Украина». Как отмечает издание, 22 января, соратники ТИМОШЕНКО и представители Государственной пенитенциарной службы Украины на протяжении дня обменивались противоречивыми заявлениями о причинах, по которым экс-премьер не может встретиться со своими защитниками.

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