Работники ялтинской скорой недовольны новым главврачом: в дефиците даже шприцы

Коллектив ялтинской станции скорой помощи выступил с резкой критикой в адрес нового главного врача станции Александра УСОВА.



О недостатках его руководства рассказали сегодня на пресс-конференции председатель профсоюзного комитета ялтинской станции скорой помощи Александра БЕШКОВЕЦКАЯ и член инициативной группы станции Ирина ЛУЩЕНКО, сообщает собкор «Аргументов недели - Крым» в Ялте.

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