«Аэросвит» подал голос

«Аэросвит» обвинил Государственную исполнительную службу в незаконном препятствовании операционной деятельности компании.

Об этом сообщила пресс-служба «Аэросвита», передает «Украинская правда».

«22 января 2013 года, согласно постановлению Управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Киевской области, принятой в нарушение национального законодательства, были арестованы средства авиакомпании «Аэросвит» на всех счетах в украинских банках», - говорится в заявлении.

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