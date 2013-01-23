«Аэросвит» подал голос
23 января 2013, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]
«Аэросвит» обвинил Государственную исполнительную службу в незаконном препятствовании операционной деятельности компании.
Об этом сообщила пресс-служба «Аэросвита», передает «Украинская правда».
«22 января 2013 года, согласно постановлению Управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Киевской области, принятой в нарушение национального законодательства, были арестованы средства авиакомпании «Аэросвит» на всех счетах в украинских банках», - говорится в заявлении.