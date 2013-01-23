Украинские чиновники «жирно» слетали в Штаты
23 января 2013, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]
Командировка трех чиновников Кабинет министров в США обошлась Украине почти в 200 тысяч гривен.
Об этом написалжурналист Сергей ЛЕЩЕНКО в своем блоге, передает «Украинская правда».
Согласно информации, должностные лица, которые потратили такую сумму на свою поездку - это первый вице-премьер Сергей АРБУЗОВ, министр финансов Юрий КОЛОБОВ, а также директор Департамента обеспечения деятельности министра финансов Роман ЧУПРИНЕНКО.