СМИ: Меладзе может уйти из шоу-бизнеса из-за смертельного ДТП

Композитор сказал близким сбитой им насмерть Анны ПИЩАЛО, что не может писать музыку и не готов принимать участие в ТВ-проектах.



Сегодня в СМИ появилась информация, что композитор Константин МЕЛАДЗЕ, который стал участником смертельного ДТП в киевском регионе, взял на себя содержание детей сбитой им 30-летней Анны ПИЩАЛО и перечислил семье погибшей 30 000 долларов. Эта информация частично получала подтверждение, сообщает Сегодня.



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