Times: на инаугурации Обамы Бейонсэ спела гимн под фанеру

Популярная американская rnb-певица Бейонсэ не пела гимн США на 57-й инаугурации президента США в пятницу. Как сообщает Times, со ссылкой на пресс-секретаря оркестра морской пехоты США, который также принимал участие в торжественной инаугурации Барака Обамы, во время церемонии в Вашингтоне американский гимн в исполнении Бецносэ звучал в записи, а она сама просто повторяла губами за ней.

Подобная практика достаточно распространена из-за холодной погоды в это время года. Так, в 2008 году американский виолончелист Йо-Йо Ма также играл под фонограмму пьесу «Air and Simple Gifts».

Многие зрители отметили, что выступление Бейонсэ было одним из самых ярких моментов инаугурации.