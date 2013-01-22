Титул «Министр финансов года Европейского региона» получил латыш

Латвийский министр финансов Андрис Вилкс заслужил титул «Министр финансов года Европейского региона». Авторитетный финансовый журнал «The Banker» представил министров финансов, сумевших наилучшим образом провести свои страны через экономические потрясения 2012 года.



«Министром финансов года» в регионе Ближнего и Среднего Востока назван министр экономики и финансов Марокко Низар Барака, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - министр финансов Сингапура Тарман Шанмугаратнам, в Америке - министр экономики и финансов Перу Луис Мигель Кастилья, в Африке - министр финансов Кот-д'Ивуар Чарльз Коффи Дибу.



Аргументируя присуждение почетного титула «Министра финансов года» европейскому победителю – латвийскому министру Андрису Вилксу, журнал «The Banker» отмечает, что в терзаемой кризисом Европе Латвия была страной, которой пришлось тяжелее всех. ВВП Латвии снизился почти на 25%, в то время, как уровень безработицы вырос с 6% до 21%.



Благодаря профессионализму руководства, сейчас латвийская экономика развивается впечатляющими темпами. За первые 9 месяцев 2012 года прирост ВВП Латвии составил 5,6%, став самым высоким в ЕС. Совершить такой поворот экономики страны было непросто, пришлось принимать жесткие и болезненные меры экономии.



«Я горжусь тем, что мы сделали в этих очень трудных обстоятельствах», - сказал министр финансов Латвии. Награда отражает успешную работу по преодолению кризиса не только Минфина, но и других министерств и правительства в целом, подчеркнул Андрис Вилкс.



«Перед всеми нами стояла единая цель, к которой мы стремились. Продуманные и целенаправленные действия, а также вера в свои силы помогли преодолеть трудности и в то же время способствовать развитию. В этом году перед нами новые вызовы, в том числе вступление в еврозону. Поэтому общая работа будет иметь еще большее значение», - сказал министр.