Суд над Депардье состоится 5 апреля

Парижский исправительный суд назначил на 5 апреля 2013 года рассмотрение уголовного дела Жерара Депардье о вождении в нетрезвом виде, после того, как он не явился на слушания по нему 8 января, сообщает Le Figaro.

64-летний актер, получивший в январе российское гражданство, сел пьяным за руль своего скутера 29 ноября 2012 года и попал в ДТП, врезавшись в столб. Полицейские, прибывшие на место аварии, провели тест на алкоголь и зафиксировали у актера 1,8 промилле алкоголя в крови при допустимой норме 0,5 промилле.

Актера от присутствия в суде не спасет то, что в декабре 2012 года он публично отказался от своего французского гражданства из-за высоких налогов в стране. Ему грозит штраф в размере €4,5 тыс. или условный арест на два года.