Президент Боливии: Чавес проходит на Кубе курс физиотерапии

Во вторник президент Боливии Эво Моралес рассказал, что на Кубе президент Венесуэлы Уго Чавес проходит курс физиотерапии. По его словам, физиотерапия позволит венесуэльскому лидеру быстрее восстановиться после тяжелой онкологической операции.

Эво Моралес считает, что после завершения курса физиотерапии Уго Чавес сможет вернуться в Венесуэлу.

Однако младший брат лидера боливарианской революции Архенис Чавес заявил, что ждать скорого возвращения Уго Чавеса в Венесуэлу не стоит, а решение о его возвращении в страну примут его лечащие врачи, сообщают западные СМИ.